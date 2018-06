Suhl (AFP) Die Hintergründe des Familiendramas mit drei Toten im thüringischen Schwarza sind weitgehend geklärt. Der 41-jährige Mann hatte offenbar die Trennung von seiner ehemaligen Lebensgefährtin nicht verkraftet, weshalb er die 36-Jährige und seine 79-jährige Mutter tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm, wie die Polizei in Suhl am Dienstag mitteilte. Die drei Leichen waren am Montag in einem Wohnhaus in Schwarza entdeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.