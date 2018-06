Berlin (AFP) Der Libanon hat auf die rasche Rückführung der Bürgerkriegsflüchtlinge gedrungen. Der Beginn der Rückführung könne der politischen Lösung des Konflikts in Syrien vorausgehen, sagte der libanesische Außenminister Gebran Bassil am Dienstag bei der internationalen Konferenz zur syrischen Flüchtlingskrise in Berlin. Die Integration der rund 1,2 Millionen Syrer im Libanon sei nicht möglich und eine Umverteilung auf andere Länder angesichts der Menge der Flüchtlinge nicht realistisch. Daher könne nur die Rückkehr der Menschen nach Syrien das Problem lösen.

