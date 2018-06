Berlin (AFP) Die Deutsche Bank baut nach übereinstimmenden Medienberichten ihren Vorstand um. Zum neuen Finanzvorstand solle Marcus Schenck von der Bank Goldman Sachs berufen werden, meldete das "Manager Magazin" am Dienstag in seiner Onlineausgabe. Der bisherige Finanzvorstand von Deutschlands größter Bank, Stefan Krause, solle künftig das neu geschaffene Ressort Strategie und Operational Excellence führen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Mittwochsausgabe.

