Nieuwpoort (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einer Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg in Belgien die Bereitschaft des Landes zur Versöhnung mit Deutschland gewürdigt. Die Belgier hätten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges "zu den allerersten" gehört, "die den deutschen Nachbarn die Hand zur Versöhnung reichten", sagte Merkel im Beisein des belgischen Königspaares und internationaler Gäste im nordwestbelgischen Nieuwpoort am Dienstag. Es sei "eine besondere Ehre" für sie, an der Gedenkfeier teilzunehmen, "nach dem Leid, das Deutsche in zwei Weltkriegen über Belgien gebracht haben".

