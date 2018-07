Tel Aviv (AFP) Ein aus Frankfurt kommendes Passagierflugzeug ist beim Landeanflug auf Tel Aviv in eine riskante Situation geraten. Wie aus einem jetzt veröffentlichten Untersuchungsbericht des israelischen Verkehrsministeriums hervorgeht, verlor der Pilot einer El Al-Maschine im August aufgrund eines Steuerungsfehlers kurzzeitig die Kontrolle über das Flugzeug. Die Tageszeitung "Haaretz" zitierte am Dienstag aus dem Befund, dass die Nase der Maschine bei einem Wendemanöver scharf in die Höhe gerissen wurde und die Geschwindigkeit auf nur noch 109 Stundenkilometer absackte. Dadurch drohte ein Strömungsabriss, der einen Absturz zur Folge gehabt hätte.

