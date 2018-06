Berlin (AFP) Bei der internationalen Konferenz in Berlin zur syrischen Flüchtlingskrise hat der libanesische Regierungschef vor einer Destabilisierung seines Landes durch die Bürgerkriegsflüchtlinge gewarnt. Der enorme Zustrom aus Syrien habe einen "destabilisierenden Effekt" auf den Libanon, warnte Tammam Salam am Dienstag bei der Konferenz im Auswärtigen Amt. In Jordanien und der Türkei, die zusammen mit dem Libanon den Großteil der 3,2 Millionen registrierten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben, seien die Auswirkungen ähnlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.