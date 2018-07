Berlin (AFP) Zum Auftakt der internationalen Konferenz zur syrischen Flüchtlingskrise in Berlin hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Notwendigkeit der Unterstützung der Aufnahmeländer in der Region betont. Von der Konferenz solle ein "Bekenntnis der Solidarität ausgehen mit den Flüchtlingen, aber auch ein Bekenntnis zur Solidarität mit den Aufnahmeländern, insbesondere dem Libanon", sagte Steinmeier am Dienstag im Auswärtigen Amt an der Seite des libanesischen Ministerpräsidenten Tammam Salam.

