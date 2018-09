Berlin (AFP) Sie hoffen auf eine gute Ausbildung, einen sicheren Arbeitsplatz und irgendwann einmal ein gutes Gehalt - doch Politik kümmert nur noch wenige: Nur knapp über ein Drittel der Studenten in Deutschland stuft das eigene Interesse an Politik als "sehr stark" ein, wie aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studierenden-Survey hervorgeht. Das ist der tiefste Stand seit 1993. Damals hatten in der umfassenden Umfrage der Universität Konstanz noch 46 Prozent der Studierenden ein sehr starkes Interesse an Politik bekundet.

