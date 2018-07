Berlin (AFP) Für die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland greift der Bankenstresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) zu kurz. Der Test gebe keine Auskünfte über das Risiko "Mangel an Führungskultur" in Banken, erklärte die Organisation am Dienstag in Berlin. Wie teuer dieses Risiko werden könnte, hätten die zahlreichen Verstöße gegen Gesetze und Aufsichtsregeln von Bankern gezeigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.