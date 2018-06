Edmonton (SID) - Geburtstagskind Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der Eishockey-Profiliga NHL den vierten Sieg in Folge gefeiert. Im kanadischen Duell setzte sich die Mannschaft von Chefcoach Dallas Eakins vor 16.839 Zuschauern mit 3:0 gegen Rekordmeister Montréal Canadiens durch. Neuzugang Benoit Pouliot, Nail Jakupow sowie Taylor Hall trafen zum Sieg für die Oilers. Center Draisaitl stand an seinem 19. Geburtstag 13:18 Minuten auf dem Eis und blieb bei seinem neunten NHL-Einsatz ohne Scorerpunkt.

Zu seinem zehnten Spiel kommt der gebürtige Kölner am Mittwoch gegen die Nashville Predators, wie der kanadische TV-Sender TSN vermeldete. Damit tritt das erste seiner drei Vertragsjahre mit den Oilers in Kraft, und Draisaitl kann nicht mehr zu den Junioren zurückgeschickt werden. Die ersten neun Partien waren eine Probezeit.

Edmonton, zu Beginn der Saison mit fünf Niederlagen gestartet, hatte seit März 2013 nicht mehr vier Spiele in Serie gewonnen. Für die Canadiens, die mit einer Vier-Spiele-Siegesserie in die Partie gegangen waren, war es die zweite Saisonniederlage.

Im zweiten Spiel des Tages legten die New York Rangers eine formidable Aufholjagd hin. Nach 0:3-Rückstand drehte der Vorjahresfinalist im letzten Drittel noch die Partie und gewann mit 5:4 gegen Minnesota Wild. Das hatte es seit 22 Jahren nicht mehr gegeben. Das letzte Mal, dass die Rangers einen Rückstand von mindestens drei Toren im letzten Spielabschnitt noch drehten, war am 21. Februar 1992 im Spiel gegen die Minnesota North Stars.