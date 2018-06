Brüssel (AFP) Wer in der EU über das Internet ein Auto außerhalb seines Heimatlandes mietet, bekommt oft einen deutlich schlechteren Preis als Inländer. Sechs große Mietwagenfirmen haben sich laut EU-Kommission nun verpflichtet, Kunden grundsätzlich nicht mehr nach ihrem Herkunftsland zu unterscheiden. Die Anbieter würden "Hindernisse für Kunden beseitigen, die den besten Preis suchen", sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. Verbraucher sollen demnach unter anderem nicht mehr daran gehindert werden, "ihre Buchung im Internet auf einer beliebigen nationalen Website innerhalb der EU zu tätigen".

