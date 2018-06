Berlin (dpa) - Zum Auftakt der internationalen Flüchtlingskonferenz in Berlin hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier eine stärkere Unterstützung der Nachbarländer Syriens angemahnt. Er warb dafür, sich bei der Bewältigung der Flüchtlingskatastrophe nicht nur auf die humanitäre Nothilfe zu konzentrieren, sondern auch die Stabilisierung der Aufnahmeländer voranzutreiben. Wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat sind bislang bis zu fünf Millionen Syrer in die Nachbarstaaten geflüchtet. An der Konferenz in Berlin nehmen Vertreter von 40 Staaten und Organisationen teil.

