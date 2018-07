Albi (AFP) Der junge Demonstrant, der in Frankreich bei Protesten gegen ein Staudamm-Projekt starb, ist offenbar durch eine Polizei-Granate getötet worden. Wie der Staatsanwalt im südfranzösischen Albi, Claude Dérens, am Dienstag mitteilte, wurden Spuren des Sprengstoffs TNT an der Kleidung des 21-jährigen Opfers gefunden. Dieser Sprengstoff sei in "offensiven Granaten" enthalten, die von der französischen Gendarmerie verwendet werden. Zudem sei die Granate offenbar aus dem Bereich abgefeuert worden, in dem sich Polizisten und Gendarmen aufhielten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.