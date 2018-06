Aix-en-Provence (AFP) Wegen Schwarzarbeit ist die irische Billigfluggesellschaft Ryanair in Frankreich zur Zahlung von 8,1 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden. Das Berufungsgericht im südfranzösischen Aix-en-Provence verhängte am Dienstag zudem - wie bereits in erster Instanz - eine Geldstrafe von 200.000 Euro gegen Ryanair. In einem ersten Verfahren war die Airline vor einem Jahr dazu verurteilt worden, 8,8 Millionen Euro Schadenersatz unter anderem an die Sozialversicherungskasse Urssaf und die Flugpersonal-Rentenkasse zu zahlen. Ryanair hatte dagegen Berufung eingelegt und scheiterte nun vor Gericht.

