München (SID) - Für Bayern Münchens Trainer Pep Guardiola ist das DFB-Pokalspiel am Mittwoch beim Hamburger SV (20.30 Uhr/Sky und ARD) trotz des bevorstehenden Duells mit Borussia Dortmund "das wichtigste Spiel in dieser Woche. Wir kommen weiter oder wir sind raus", sagte der Spanier bei der Pressekonferenz am Dienstag. Natürlich sei die Begegnung beim Bundesliga-16. deshalb ein "Finale".

Der 43-Jährige warnte trotz aller Probleme des HSV vor dem Team von Joe Zinnbauer. "Wenn man auf die Tabelle schaut, sagt jeder, Bayern muss gewinnen. Aber es ist nur ein Spiel und der Pokal ist immer gefährlich", betonte Guardiola. Bereits beim torlosen Remis in der Bundesliga im September habe man gemerkt, "wie schwer es wird". Der HSV agiere "sehr aggressiv. Sie werden kommen, das ist eine gute Mannschaft". In der Vorsaison hatten sich die Münchner im Pokal-Viertelfinale mit 5:0 in Hamburg durchgesetzt.

Guardiola hält es aber für ausgeschlossen, dass der sechsmalige Meister wie in der Vorsaison wieder in echte Abstiegsnöte kommen wird. "Sie sind kein Abstiegskandidat, unmöglich", betonte der Bayern-Coach deutlich: "Sie haben Herz, sie haben Charakter, sie haben Leidenschaft."

Mit den Leistungen seiner Mannschaft ist er gerade angesichts der langfristigen Ausfälle von Bastian Schweinsteiger, Javi Martínez oder Thiago bislang sehr zufrieden. "Ich bin stolz, ich denke, wir werden noch ein starke, starke Saison spielen", sagte Guardiola. An eine ähnlich frühe Meisterschaft wie im Vorjahr glaubt der Coach aber nicht. "Man hat in Gladbach gesehen, dass wir nicht einfach so gewinnen. Es ist jede Woche schwer."