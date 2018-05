Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sky) auf Torgarant Alexander Meier verzichten. Der 31-Jährige laboriert an muskulären Problemen. "Es sieht nicht gut aus, es macht keinen Sinn", sagte Trainer Thomas Schaaf am Dienstag. Für Meier könnte Stefan Aigner auflaufen.