Johannesburg (SID) - Nach dem gewaltsamen Tod des südafrikanischen Fußball-Nationaltorhüters Senzo Meyiwa hat die Polizei die Fahndung nach zwei Männern eingeleitet und mit Hilfe der Augenzeugen zwei Phantombilder veröffentlicht. Zudem setzte die Polizei für entscheidende Hinweise auf die Täter eine Belohnung von umgerechnet 18.000 Euro aus.

Meyiwa war am Sonntagabend in Vosloorus, rund 30 Kilometer südlich von Johannesburg, erschossen worden. Der Kapitän der Nationalmannschaft des WM-Gastgebers von 2010 wurde nur 27 Jahre alt. Zwei Personen waren in das Haus von Meyiwas Freundin, der Sängerin Kelly Khumalo, eingedrungen, in dem sich neben dem Paar fünf weitere Personen aufhielten. Wenig später fielen die Schüsse, Meyiwa verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Täter erbeuteten ein Handy und flüchteten.

Lokale Medien berichteten am Dienstag, dass die Familie des Verstorbenen zudem Privatdetektive angeheuert hat. Die Beerdigung soll am Samstag in Meyiwas Heimatstadt Durban stattfinden.