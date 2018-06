München (dpa) - Beim FC Bayern München zeichnet sich ganz allmählich ein Ende der monatelangen Verletzungspause von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ab.

Trainer Pep Guardiola deutete an, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft beim deutschen Meister demnächst wieder ins Teamtraining einsteigen könnte. "Ich denke, in nächster Zeit kann er bei uns trainieren", sagte Guardiola.

Einen genauen Termin für den Einstieg des Mittelfeldspielers ins Mannschaftstraining ließ der Spanier allerdings bewusst offen. Auch einen Zeitrahmen für ein Comeback von Schweinsteiger im Spielbetrieb gibt es nicht. Die letzten Länderspiele des Jahres im November gegen Gibraltar und Spanien wird der DFB-Kapitän sicher verpassen.

Der 108-malige Nationalspieler hat seit dem WM-Finale am 13. Juli in Rio de Janeiro gegen Argentinien (1:0) wegen Problemen an der Patellasehne des linken Knies kein Pflichtspiel mehr bestritten. Aktuell absolviert der 30-Jährige ein individuelles Aufbauprogramm.

