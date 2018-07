Patna (AFP) Während der Vorbereitungen für ein hinduistisches Fest in Indien sind am Dienstag mindestens sechs Kinder ums Leben gekommen. Die Kinder reinigten im verarmten Bundesstaat Bihar eine Plattform am Rand eines Teichs, der während der Feierlichkeiten für den Sonnengott Chhath für religiöse Riten genutzt werden sollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien die Kinder ertrunken. Sechs Leichen seien geborgen worden, zwei weitere Kinder würden noch vermisst.

