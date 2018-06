Abuja (dpa) - Unbekannte Bewaffnete haben in Nigeria nach Angaben der Polizei einen Deutschen erschossen und einen zweiten entführt. Ein Sprecher sagte in Nigeria, die Tat habe sich bereits am Freitag im Südwesten des Landes ereignet. Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Informationen des "Wiesbadener Kuriers" um den Mitarbeiter eines Subunternehmens des deutschen Bauunternehmens Julius Berger. Der Entführte sei Mitarbeiter von Berger, habe das Unternehmen auf Anfrage mitgeteilt. Zwei weitere einheimische Beschäftigte des Unternehmens sollen während des Überfalls verletzt worden sein.

