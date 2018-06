Rom (AFP) Italiens Präsident Giorgio Napolitano ist am Dienstag in einem großen Mafia-Prozess als Zeuge vernommen worden. Der 89-Jährige habe auf alle Fragen des Gerichts geantwortet, teilte das Büro des Staatschefs nach der dreistündigen Anhörung hinter verschlossenen Türen in Rom mit. Napolitano habe das Gericht darum gebeten, so schnell wie möglich eine Abschrift seiner Aussage zu veröffentlichen.

