Bogotá (AFP) Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos will bei seiner Europareise in der kommenden Woche um finanzielle Unterstützung für die Zeit nach der Lösung des Konflikts mit den Farc-Rebellen werben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte Santos in der Hauptstadt Bogotá, er wolle sich für die Einrichtung eines "europäischen Finanzfonds zur Vorbereitung der Zeit nach dem Konflikt" einsetzen. Der Präsident trifft kommende Woche seine Kollegen in Deutschland, Spanien und Belgien sowie in Portugal, Frankreich und Großbritannien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.