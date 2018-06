Pristina (AFP) Bei der EU-Polizei- und Justizmission im Kosovo (Eulex) hat es nach Darstellung einer suspendierten Eulex-Staatsanwältin bis in die höchsten Ebenen Korruptionsfälle gegeben. Sie habe den begründeten Verdacht, dass hohe Eulex-Funktionäre gegen Bestechungsgeld Fälle zu den Akten gelegt hätten, sagte die Britin Maria Bamieh am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Wenn ihre Vorwürfe bekannt würden, würde dies die EU "schockieren". Einzelheiten wollte sie am Dienstag aber nicht nennen.

