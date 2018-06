Hamburg (dpa) - Abschied von Siegfried Lenz: Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Hunderte Menschen im Hamburger Michel dem Schriftsteller die letzte Ehre erwiesen, darunter waren auch Prominente wie Literaturnobelpreisträger Günter Grass und Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Lenz, 1926 in Lyck/Ostpreußen geboren, war am 7. Oktober im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben. Mit Romanen wie "Deutschstunde" und "Heimatmuseum" gehörte Lenz neben Heinrich Böll und Grass zu den großen Nachkriegsautoren.

