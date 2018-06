Hamburg (dpa) - Abschied von Siegfried Lenz: Zur Trauerfeier für den Schriftsteller werden heute in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis 2000 Gäste erwartet, darunter viele Prominente. Der gebürtige Ostpreuße war am 7. Oktober im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben. Neben Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig will auch Altbundeskanzler Helmut Schmidt an seinen langjährigen Freund erinnern. Die Hansestadt und Schleswig-Holstein haben Trauerbeflaggung für ihren Ehrenbürger angeordnet.

