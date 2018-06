Neu-Isenburg (SID) - Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat sich am Dienstag einstimmig für eine Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2024 und gegebenenfalls auch 2028 mit Berlin oder Hamburg ausgesprochen. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag bringt das Präsidium in die DOSB-Mitgliederversammlung am 6. Dezember 2014 in Dresden ein. Das gab DOSB-Präsident Alfons Hörmann bekannt.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass es eine große Chance für die dann eine Stadt und für den gesamten deutschen Sport ist", sagte Hörmann: "Und dass das Projekt Olympia gut für unser Land sein kann und sein wird."

Die Entscheidung über die deutsche Bewerberstadt fällt dann im März 2015. Bis Ende 2015 muss der DOSB seinen Antrag auf den Status einer Kandidaten-Stadt beim IOC stellen. Das Szenario, eine Stadt gewählt zu haben, deren Bürger doch nicht wollen, kommentierte das DOSB-Präsidium ausweichend.

Ein Referendum vor der Wahl mache wenig Sinn, meinte Hörmann, weil den Bürgern schließlich ein handfestes Konzept an die Hand gegeben werden müsse. Vergeben werden die Spiele 2024 am 15. September 2017 durch das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Entscheidend für den DOSB-Fahrplan sind wohl die zurzeit noch unsicheren politischen Verhältnisse in den Bewerberstädten. In Berlin räumt der Regierende Bürgermeister und Olympia-Befürworter Klaus Wowereit am 11. Dezember sein Amt, in Hamburg gibt es am 15. Februar Neuwahlen. Die Bestätigung von Bürgermeister Olaf Scholz gilt als sicher, doch könnte der SPD-Mann auf einen neuen Koalitionspartner angewiesen sein. Sollten das die Grünen sein, dürfte es die Hamburger Bewerbung deutlich schwerer haben.

Deutschland ist bisher sechsmal mit seinen Bewerbungen um Olympische Spiele gescheitert. Zuletzt platzte der Traum von Winter-Olympia 2022 in München an einem Bürgerbegehren, als sich in München, Garmisch-Partenkirchen, den Landkreisen Berchtesgaden und Traunstein jeweils über 50 Prozent der Abstimmenden gegen die Spiele aussprachen. 2011 war das Projekt "München 2018" am klaren Wahlsieg des südkoreanischen Pyeongchang gescheitert.