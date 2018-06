Warschau (AFP) Eine neue Dauerausstellung über die jüdische Geschichte Polens ist am Dienstag in Warschau feierlich eröffnet worden. "Ich bin zuversichtlich, dass das Museum eine neue, tiefe Beziehung zwischen Polen und Juden schaffen wird", sagte Polens Präsident Bronislaw Komorowski. Auch für das Verhältnis zwischen Polen und Israel sei das Haus eine "lohnende Investition". Israels Präsident Reuven Rivlin verwies bei dem Festakt auf die "reiche und äußert schmerzvolle Geschichte" der Juden in Polen. Juden erfülle allein schon das Wort "Polen" mit Sehnsucht. Das Polin-Museum steht auf dem Gelände des früheren Warschauer Ghettos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.