Stockholm (AFP) Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist am Dienstag mit einer weiteren Ehrung bedacht worden. In einer Abstimmung unter Millionen Kindern wurde die aus Pakistan stammende Aktivistin für Kinderrechte zur Trägerin des diesjährigen World's Children's Prize gekürt, wie die gleichnamige Organisation in Stockholm mitteilte. Die Organisation informiert in ihrem weltweiten Bildungsprogramm Kinder über Themen wie Demokratie und Menschenrechte.

