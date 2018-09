Kiew (AFP) Nach der Parlamentswahl in der Ukraine ist zwischen Kiew und Moskau ein neuer Streit über die für Sonntag von den prorussischen Separatisten geplanten Wahlen in ihren "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk entbrannt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte am Dienstag an, die Abstimmungen würden anerkannt. Die ukrainische Regierung sieht darin einen Verstoß gegen die in Minsk verabredeten Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts.

