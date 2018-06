Rom (dpa) - Das UN-Kinderhilfswerk Unicef stellt am Vormittag seinen Bericht zur Lage von Kindern in Industrieländern vor. Der Report ist vom Forschungszentrum Innocenti von Unicef International zusammengestellt worden. Darum geht es hauptsächlich um die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Leben und Wohlergehen von Kindern in den OECD-Staaten.

