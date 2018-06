New York (AFP) Nordkoreas UN-Botschafter ist am Montag mit dem Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Land, Marzuki Darusman, zu Gesprächen über eine mögliche Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zusammengekommen. Bei dem Treffen sei es um die "künftige Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte" gegangen, teilte die nordkoreanische UN-Vertretung mit. Weitere Angaben lagen nicht vor. Am Mittwoch will Darusman der UN-Vollversammlung einen Bericht vorlegen, in dem eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen gefordert wird.

