New York (AFP) Nach dem Auftrag von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zu neuen Siedlungen in Ost-Jerusalem beschäftigt sich der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch auf einer Dringlichkeitssitzung mit dem brisanten Thema. Jordanien beantragte die Sitzung, wie am Dienstag aus Diplomatenkreisen am UN-Sitz in New York verlautete. Zuvor habe der palästinensische UN-Gesandte Rijad Mansur an das Gremium appelliert, sich mit der "Krisensituation im besetzten Ost-Jerusalem" zu befassen.

