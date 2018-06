Los Angeles (AFP) Unmittelbar vor dem jüngsten Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Washington hat sich der Schütze nach Angaben der Polizei mit seinen Opfern verabredet. Der Jugendliche habe seine Freunde zum Mittagessen in die Kantine gebeten, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Augenzeuge habe zudem bestätigt, dass die fünf Jugendlichen, auf die der Schüler später feuerte, am selben Tisch gesessen hätten. Medienberichten zufolge schickte der Teenager Textnachrichten an seine Freunde, um sie in die Kantine einzuladen.

