New York (AFP) Die beiden Technologieriesen Apple aus den USA und Alibaba aus China erwägen eine Zusammenarbeit bei ihren Bezahldiensten. Die beiden Konzernchefs, Tim Cook von Apple und Jack Ma von Alibaba, schlossen eine Kooperation bei einer Konferenz in Kalifornien am Montag nicht aus. Apple hat in den USA seinen Bezahldienst Apple Pay gestartet; Alibabas Bezahldienst Alipay ist in China bereits etabliert.

