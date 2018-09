San Francisco (AFP) Der Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter schreibt weiterhin rote Zahlen und verschreckt damit seine Anleger. Im dritten Quartal machte das kalifornische Unternehmen einen Verlust von 175 Millionen Dollar (gut 138 Millionen Euro), wie es am Montag mitteilte. Die Nutzerzahlen der Internetplattform legten zwar zu, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die Twitter-Aktie fiel deshalb zu Handelsbeginn am Dienstag um mehr als zwölf Prozent.

