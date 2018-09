Washington (AFP) Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat neue nationale Richtlinien im Kampf gegen Ebola veröffentlicht. Für die Gruppe hoch und mittel gefährdeter Menschen empfahl die Behörde bei der Rückkehr von Westafrika in die USA am Montag eine "aktive direkte Überwachung". Das bedeute, dass in der Inkubationszeit von drei Wochen täglich mehrmals die Körpertemperatur gemessen werden müsse. Zudem sollten die zu der Risikogruppe zählenden Menschen ihre Reiseaktivitäten einschränken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.