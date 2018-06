Addis Abeba (AFP) Weltbankchef Jim Yong Kim hat Krankenpfleger und Ärzte weltweit aufgerufen, für den Kampf gegen Ebola nach Westafrika zu gehen. "In den kommenden Monaten bis zu einem Jahr brauchen wir viele tausend medizinische Helfer, um diese Epidemie unter Kontrolle zu bringen", sagte Kim am Dienstag bei einem Besuch in Äthiopien. Er sei "sehr besorgt" darüber, wie das Personal mobilisiert werden könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.