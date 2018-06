Kairo (AFP) Nach dem jüngsten Anschlag auf ägyptische Soldaten richtet Kairo auf der Halbinsel Sinai eine Pufferzone an der Grenze zum Gazastreifen ein. Diese sei "wichtig für die nationale Sicherheit" und die Stabilität in der Region, sagte ein ranghoher Vertreter der ägyptischen Sicherheitsbehörden am Mittwoch. Nach dem Attentat auf dem Sinai, bei dem am Freitag 30 Soldaten getötet worden waren, hatte die Regierung über den Norden und das Zentrum der Halbinsel bereits den Ausnahmezustand verhängt und den Grenzübergang Rafah geschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.