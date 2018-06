Düsseldorf (AFP) Im Dauerstreit mit dem Online-Versandhändler Amazon setzen die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen ihre Streiks fort. Der Ausstand am Standort Rheinberg werde bis "zum Ende der Spätschicht" am Freitag weitergeführt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Düsseldorf mit. Zudem denke Verdi in Nordrhein-Westfalen über "weitere Arbeitsniederlegungen bei Amazon im Weihnachtsgeschäft nach".

