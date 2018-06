Berlin (AFP) Aus Sorge um die wachsende Zahl heimkehrender Terrorverdächtiger drängt die Bundesregierung auf die Einführung einer europäischen Fluggastdatenspeicherung. Ein europäisches System zur Speicherung von Passagierdaten könnte "einen gewissen Mehrwert für die Terrorbekämpfung bringen", sagte ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin. So könnten "gewisse Reisebewegungen" Rückschlüsse auf Aufenthalte in Terrorcamps und Kampfgebieten erlauben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.