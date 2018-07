Berlin (AFP) Schulterschluss beim grenzüberschreitenden Kampf gegen Steuersünder: Mehr als 50 Staaten und Gebietskörperschaften haben am Mittwoch in Berlin ein Abkommen zum automatischen Austausch von Bankkundendaten unterzeichnet. Auch Deutschland gehört zu den Ländern, die nun die in der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelten einheitlichen Standards anwenden werden.

