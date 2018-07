Berlin (AFP) Etwa ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen hat einer Umfrage des Hightech-Branchenverbands Bitkom zufolge "schlechte Erfahrungen" im Internet gemacht. 35 Prozent der Zehn- bis 18-Jährigen in Deutschland seien dort nach eigener Aussage schon einmal mit persönlichen Angriffen (Cybermobbing), angstauslösenden Inhalten wie Gewalt und Pornografie oder sexuellen Belästigungen konfrontiert gewesen, teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.