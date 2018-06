London (SID) - Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea und sein Ligarivale FC Liverpool haben mit Ach und Krach das Viertelfinale im englischen Fußball-Ligapokal erreicht. Chelsea mit dem deutschen Fußball-Weltmeister André Schürrle in der Startformation setzte sich beim Viertligisten Shrewsbury Town mit viel Glück 2:1 (0:0) durch. Liverpool gewann in letzter Sekunde 2:1 (0:0) gegen den Tabellennachbarn Swansea City.

Chelsea-Torjäger Didier Drogba hatte den Champions-League-Gegner von Schalke 04 in der 48. Minute in Führung gebracht, ehe Andrew Mangan in der 77. Minute der Ausgleich für den Underdog gelang. Ein Eigentor von Jermaine Grandison (81.) besiegelte dann die Niederlage für den Gastgeber.

In Liverpool waren die Schwäne mit dem deutschen Torwart Gerhard Tremmel durch Marvin Emnes in der 65. Minute in Führung gegangen, ehe Mario Balotelli sieben Minuten nach seiner Einwechslung in der 86. Minute gegen die Waliser ausglich. Nach einer Roten Karte für Swanseas Federico Fernández (90.) gelang Dejan Lovren in der fünften Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer für die Reds.

Zweitligist AFC Bournemouth setzte sich unterdessen gegen Premier-League-Klub West Bromwich Albion mit 2:1 (0:0), und Felix Magaths ehemaliger Klub FC Fulham mit dem früheren Hertha-Torwart Gabor Kiraly zwischen den Pfosten unterlag im Duell der Zweitligisten Derby County 2:5.

Der englische Meister und Titelverteidiger Manchester City spielt am Mittwoch gegen Ligarivale Newcastel United.