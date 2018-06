Jerusalem (AFP) Israels Justiz hat einen polygam lebenden Sektenführer nach Medienberichten wegen schwerer Sexualverbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt. Der 64-jährige Goel Ratzon, dem Vergewaltigungen, Inzest und Missbrauch zur Last gelegt worden waren, soll sich gemäß des Urteils vom Dienstag vor allem an Minderjährigen und teils gar an seinen eigenen Töchtern vergangen haben, berichtete die Zeitung "Haaretz". Laut seiner Anwältin ist noch nicht entschieden, ob Ratzon Berufung gegen die "drastische Strafe" einlegen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.