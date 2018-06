Mogadischu (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist am Mittwoch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit Präsident Hassan Sheikh Mohamud zusammengekommen. Ban wurde bei der Begegnung im massiv gesicherten Flughafenabschnitt von Weltbankchef Jim Yong Kim begleitet, wie die somalische Präsidentschaft mitteilte. Demnach war kein Besuch in Mogadischu selbst vorgesehen.

