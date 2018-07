Brüssel (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben auch das zweite Testländerspiel im Rahmen ihres Champions-Trophy-Vorbereitungslehrgangs in Brüssel gegen Belgien gewonnen. Dem 2:1 vom Dienstag ließen die Europameisterinnen am Mittwoch ein 4:0 (2:0) folgen. Julia Müller (27.), Pia Oldhafer (27.), Kristina Hillmann (38.) und Hannah Krüger (42.) erzielten die Tore.

"Ich muss sagen, dass ich selten erlebt habe, dass eine Mannschaft Vorgaben so perfekt umgesetzt hat. Das war eine ganz starke Entwicklung von gestern zu heute", lobte Bundestrainer Jamilon Mülders, der wohl am Donnerstag den 18-köpfigen Kader für die Champions Trophy in Mendoza/Argentinien (29. November bis 7. Dezember) bekannt geben wird.