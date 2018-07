Lusaka (AFP) Der Präsident Sambias, Michael Sata, ist während einer medizinischen Behandlung in Großbritannien im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Regierung in der Hauptstadt Lusaka bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach starb Sata im Londoner Krankenhaus King Edward VII. Er habe seine Landsleute vor seinem Tod aufgerufen, Ruhe zu bewahren, sagte ein Regierungsvertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.