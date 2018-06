Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Blick auf sein am Dienstag verkündetes Urteil zu Verbraucherkrediten den maximalen Zeitraum präzisiert, in welchem Bankkunden unzulässige Bearbeitungsgebühren zurückfordern können. Demnach gilt die zehnjährige Verjährung taggenau und nicht ab Anfang 2004, wie die BGH-Pressestelle am Mittwoch mitteilte. Demnach wären aus heutiger Sicht Forderungen zu Verträgen verjährt, die vor dem 29. Oktober 2004 abgeschlossen wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.