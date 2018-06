Ouagadougou (AFP) Im westafrikanischen Burkina Faso hat Staatschef Blaise Compaoré einen Rücktritt abgelehnt und sich offen für den Dialog mit seinen Gegnern gezeigt. Er habe die "Botschaft verstanden", sagte er nach den gewalttätigen Protesten in seinem Land am Donnerstagabend im Staatsfernsehen. Er stehe für "Verhandlungen" über eine "Übergangsperiode" bereit, an deren Ende die Macht auf einen demokratisch gewählten Präsidenten übergehen solle.

