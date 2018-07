Nürnberg (AFP) Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter gesunken. In diesem Monat waren 2,733 Millionen Menschen ohne Arbeit, das waren 75.000 weniger als im September, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Im Vorjahresvergleich ging die Arbeitslosenzahl um 68.000 zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.